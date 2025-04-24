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Новости Брянска

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Свежие комментарии

  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

Брянские саперы предотвратили взрыв двух противотанковых мин

Брянские саперы предотвратили взрыв двух противотанковых мин

Опасные боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории Рогнединского района.В Брянской области нашли две старые противотанковые мины, информирует пресс-служба регионального Управления МЧС.

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