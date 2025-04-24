Брянские саперы предотвратили взрыв двух противотанковых мин

Опасные боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории Рогнединского района.В Брянской области нашли две старые противотанковые мины, информирует пресс-служба регионального Управления МЧС.
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