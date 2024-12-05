Курьерам придется поднимать зарплаты в сезон праздничного ажиотажа

В скором времени курьерам в Новосибирске поднимут зарплаты. Это связано с острой нехваткой кадров. За год зарплата курьера в Новосибирской области выросла на 10 % – к такому выводу пришли аналитики сайта Зарплата.
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