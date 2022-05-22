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Самые популярные виды перцев

Самые популярные виды перцев

Перец — один из старейших видов культивируемых овощей, а также один из самых разнообразных. По оценкам, сегодня во всем мире выращивается более 50 000 сортов перца.

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