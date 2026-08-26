🚙 😨Цены на новые машины выросли почти на 400% за последние 14 лет В 2012 году средняя стоимость автомобиля составляла 800 тысяч, а в первой половине 2026 — 3,3 млн.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🚙 😨Цены на новые машины выросли почти на 400% за последние 14 лет В 2012 году средняя стоимость автомобиля составляла 800 тысяч, а в первой половине 2026 — 3,3 млн.
Свежие комментарии