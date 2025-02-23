🚀Последствия применения ФАБа по ангару с техникой боевиков ВСУ, где-то на фронте💥 ".Ты представляешь, что сюда упало.
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🚀Последствия применения ФАБа по ангару с техникой боевиков ВСУ, где-то на фронте💥 ".Ты представляешь, что сюда упало.
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