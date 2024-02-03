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Что будет, если смешать помаду и тон, и еще 5 рецептов по созданию косметики

Тональный крем + увлажняющий крем = BB-крем Этот прием используют даже профессиональные визажисты! Идеальный BB-крем вы можете сделать сама, смешав плотное тональное средство с увлажняющим кремом, который привыкли использовать и считаете для себя идеальным.

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