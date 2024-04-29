Русская армия бьет по аэродромам и наемникам ВСУ: Карта специальной военной операции на Украине на 29 апреля 2024 года Юлия СоколоваПока российская армия укрепляет своё присутствие в Очеретино, противник старается закрепиться к югу от Архангельского и на западе от Очеретино.
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