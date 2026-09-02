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Почему Россия и Украина всё чаще бьют не по фронту, а по тылам

Почему Россия и Украина всё чаще бьют не по фронту, а по тылам

Линия боевого соприкосновения сегодня проходит не только по полям и укреплениям. Всё большее значение приобретает невидимый фронт — борьба за логистику, склады, маршруты снабжения и способность экономики выдерживать длительное противостояние.

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