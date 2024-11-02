В Дубне начали производить 5 новых отечественных антибиотиков для лечения инфекционных заболеваний В подмосковном городе расположены физико-химическая лаборатория, микробиологическая лаборатория и научно-исследовательская лаборатория, специалисты которой занимаются разработкой новых препаратов.
И снова о хорошем
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вот только почему судно назвали Мерланг, а не по-русски? А так всё нормально.
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1 час.
Андрей Тихонов
Ещё бы цены и налоги,ЖКХ вернуть на уровень 01.2000 года
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17 мин.
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