И снова о хорошем

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вот только  почему  судно назвали Мерланг, а  не по-русски? А так  всё  нормально.
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1 час.
Андрей Тихонов
Ещё бы цены и налоги,ЖКХ  вернуть на уровень 01.2000 года
Ответить
17 мин.

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