Прерывистое голодание: 22 полезных свойства

Прерывистое голодание или ограничение времени принятия пищи, это мощный подход, который способствует снижению веса и риска развития хронических проблем со здоровьем, таких как сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания и рак.
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