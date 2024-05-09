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Хакеры из РФ разместили на 120 украинских сайтах поздравления с Днём Победы

Хакеры из РФ разместили на 120 украинских сайтах поздравления с Днём Победы

А также цитату Владимира Путина о русских и украинцах.фото: unsplash.com/@keepcoding_school--> Российские хакеры взломали украинские сайты государственных учреждений и опубликовали поздравление с Днём Победы, а также цитату президента Владимира Путина.

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Комментарии
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Eduard
И цитата правильная,мы им Майдан не устраивали,а это начало всех бед!
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16 час.
Нина Потоловских
А что только укропам, Их шайке всей надо было
Ответить
13 час.

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