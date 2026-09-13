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Две жертвы и разрушения: что известно об атаке ВСУ на Нижнекамск

Две жертвы и разрушения: что известно об атаке ВСУ на Нижнекамск

Ранним утром 13 сентября украинские беспилотники атаковали Нижнекамск Республики Татарстан. В результате погибли два человека, еще несколько пострадали, сообщил в своем канале в MAX глава города Радмир Беляев.

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