Под Казанью открыт завод про производству материнских плат, объём инвестиций составил 2 млрд рублей

На территории ОЭЗ "Иннополис" (Татарстан) открылся завод ICL Techno, сообщается на сайте ОЭЗ.Это предприятие будет заниматься поверхностным монтажом электронных печатных плат и производством вычислительной техники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии