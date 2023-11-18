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Под Казанью открыт завод про производству материнских плат, объём инвестиций составил 2 млрд рублей

Под Казанью открыт завод про производству материнских плат, объём инвестиций составил 2 млрд рублей

На территории ОЭЗ "Иннополис" (Татарстан) открылся завод ICL Techno, сообщается на сайте ОЭЗ.Это предприятие будет заниматься поверхностным монтажом электронных печатных плат и производством вычислительной техники.

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