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FiNE NEWS

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Губернатор Дронов доложил Путину о развитии особой экономической зоны «Новгородская»

Восемь резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Новгородская» в Новгородской области начали производство, создали 612 рабочих мест и вложили инвестиции на сумму 4,5 миллиарда рублей.

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