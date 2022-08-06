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Тен Хаг настаивает на покупке де Йонга. «МЮ» верит, что заключит сделку благодаря отношениям тренера и игрока

«Манчестер Юнайтед» сохраняет надежду на приобретение хавбека «Барселоны» Френки де Йонга. По данным журналиста Goal Джеймса Робсона, на покупке полузащитника настаивает главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг.

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