В РСТ рассказали о популярных у россиян направлениях для новогодних поездок

Вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин рассказал 23 ноября на пресс-конференции в МИЦ «Известия» о направлениях, которые россияне предпочитают для новогодних поездок.
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