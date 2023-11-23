В РСТ рассказали о популярных у россиян направлениях для новогодних поездок

Вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин рассказал 23 ноября на пресс-конференции в МИЦ «Известия» о направлениях, которые россияне предпочитают для новогодних поездок.