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Bloomberg: контракт TotalEnergies мешает Нидерландам отказаться от СПГ из РФ

Bloomberg: контракт TotalEnergies мешает Нидерландам отказаться от СПГ из РФ

Французская компания TotalEnergies остается привязанной к поставкам российского сжиженного природного газа в Нидерланды до 2032 года в рамках долгосрочного контракта с российским поставщиком «Ямал СПГ», сообщает издание Bloomberg.

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