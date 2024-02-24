Bloomberg: контракт TotalEnergies мешает Нидерландам отказаться от СПГ из РФ

Французская компания TotalEnergies остается привязанной к поставкам российского сжиженного природного газа в Нидерланды до 2032 года в рамках долгосрочного контракта с российским поставщиком «Ямал СПГ», сообщает издание Bloomberg.
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