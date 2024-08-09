В Иркутске открыли выставку в честь маршала авиации Александра Голованова

В иркутской библиотеке №3 культурно-досугового центра «Марат» открылась выставка, посвященная 120-летию со дня рождения маршала авиации Александра Евгеньевича Голованова и 110-летию создания отечественной Дальней авиации.
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