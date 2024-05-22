#Сводка на утро 22 мая 2024 г. ▪Ночью в течение трех часов ВС России наносили удары БПЛА «Герань» по вражеским объектам в Одесской и Николаевской областях.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
#Сводка на утро 22 мая 2024 г. ▪Ночью в течение трех часов ВС России наносили удары БПЛА «Герань» по вражеским объектам в Одесской и Николаевской областях.
Свежие комментарии