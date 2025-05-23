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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Титов о 3-3 «СКА‑1946» в финале со «Спартаком»: «Пришел Заврагин — мы стали побеждать. Но это заслуга всей команды»

В четверг армейцы победили красно-белых (5:2, 3-3) в решающей серии Кубка Харламова, отыгравшись с 0-3.

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