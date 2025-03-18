Самый большой в мире подводный ракетоносец «Дмитрий Донской» превратят в музей

Он еще послужит Родине и флоту! — так, если коротко, отреагировали моряки-подводники, ветераны подплава и корабелы на известие о том, что подводный крейсер «Дмитрий Донской» не будет пущен на иголки, а станет филиалом Центрального Военно-морского музея имени императора Петра Великого.