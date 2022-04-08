Трехочковый Дэрила Мэйкона на последней секунде принес «Панатинаикосу» победу над «Фенербахче»

Трехочковый Дэрила Мэйкона на последней секунде принес «Панатинаикосу» победу над «Фенербахче»

Разыгрывающий «Панатинаикоса» Дэрил Мэйкон принес своей команде победу в матче с «Фенербахче», забросив трехочковый на последней секунде встречи.

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