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Царьград

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Верховный суд запретил продажу квартиры пожилых родителей

Верховный суд запретил продажу квартиры пожилых родителей

Верховный суд России поддержал пожилую пару из Челябинска, отменив решения нижестоящих судов. Суд постановил, что их сын неправомерно пытался продать их единственное жилье, нарушив условия дарения крупных объектов недвижимости.

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