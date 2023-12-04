Запущенный в ходе испытаний южнокорейский спутник вышел на связь

Южнокорейский коммерческий спутник, который запустили в ходе испытаний космической ракеты на твердом топливе, вышел на связь, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на разработавшую спутник компанию Hanwha Systems.
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