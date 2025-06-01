У Зеленского перед Стамбулом хорошее настроение: Трамп, как секретарь парткома, грозит России серьезными «оргвыводами»

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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Афонин Андрей
А что, Трамп Великий Арбитражник?  И кто ему дал такие полномочия?  Он просто самовлюблённый прощелыга, который дорвался до власти, и думает, что его &quot;решения&quot; обязаны к исполнению всеми странами мира... Не умный.
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