У Зеленского перед Стамбулом хорошее настроение: Трамп, как секретарь парткома, грозит России серьезными «оргвыводами»

Перед встречей российской и украинской делегаций в Турции 2 июня обстановка накаляется и это очень радует Киев Александр Уральский Константин Ольшанский Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Россия окончательно определилась со страной, где хочет провести переговоры.
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