У Зеленского перед Стамбулом хорошее настроение: Трамп, как секретарь парткома, грозит России серьезными «оргвыводами»

АА

Афонин Андрей

А что, Трамп Великий Арбитражник? И кто ему дал такие полномочия? Он просто самовлюблённый прощелыга, который дорвался до власти, и думает, что его "решения" обязаны к исполнению всеми странами мира... Не умный.