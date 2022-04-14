Происшествия

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Председатель СК России поручил расследовать факт обстрела украинскими военнослужащими беженцев из ЛНР в Харьковской области

Председатель СК России поручил расследовать факт обстрела украинскими военнослужащими беженцев из ЛНР в Харьковской области

Председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела Вооруженными силами Украины колонны автомобилей, эвакуировавшей мирных жителей из Луганской Народной Республики.

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