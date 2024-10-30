Небензя пригласил в РФ британскую коллегу Вудворд, назвавшую Россию «обедневшей»

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предложил коллеге из Великобритании Барбаре Вудворд посетить Россию после её высказываний об «обедневшей стране», но предупредил, что увиденное может разочаровать.
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