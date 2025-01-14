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Силы ПВО в Ростовской области нейтрализовали 14 беспилотников за ночь

Силы ПВО в Ростовской области нейтрализовали 14 беспилотников за ночь

Временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО в Ростовской области успешно уничтожили и подавили 14 беспилотников в Миллеровском и Тарасовском районах.

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