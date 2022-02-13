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Коваленко о сборной России: «Поражение от чехов в групповом этапе Олимпиады может стать счастливой приметой»

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко высказался о поражении сборной России от Чехии (5:6 ОТ) в заключительном матче группового турнира на Олимпиаде-2022.

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