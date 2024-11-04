Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости Автор: Виктория Никифорова "Гудбай, Америка, о-о-о-о!" — примерно так можно перевести свежую заплачку в интеллектуальном европейском издании Politico.
Оба хуже: Европа обречена на Россию
Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
Именно. За счёт нас, россиян, нивелируют свои убытки эти торгаши и прихватизаторы, торгаши проклятые наверху. Чего вопросы риторические задавать.
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21 час.
Астон Мартин
а что не так ???🤔
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11 час.
ИС
Ирина Семенова
Вопрос правильный! Никогда русский человек в нашей стране не жил хорошо! Никогда не чувствовал никакой заботы от так называемого "государства"! От него простому человеку одна обдираловка.
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2 час.
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