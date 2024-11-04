Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 745 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Целовальников
    Правильно Россия сделала, что продала Ирану СУ-35! Это и сигнал Израилю о том, что Иран, в одиночестве не останется! ...Су-35 взяли курс ...
  • Tatyana Fedotova
    Вернулись ли? А может плесень поразила уже очень глубоко?Мы уже совсем ины...
  • Tatyana Fedotova
    А почему бы не вернуть целостность СССР? или царской России до первой мировой войныВ Госдуме ответил...

Оба хуже: Европа обречена на Россию

Оба хуже: Европа обречена на Россию

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости  Автор: Виктория Никифорова "Гудбай, Америка, о-о-о-о!" — примерно так можно перевести свежую заплачку в интеллектуальном европейском издании Politico.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
TF
Tatyana Fedotova
Именно. За счёт нас, россиян, нивелируют свои убытки эти торгаши и прихватизаторы, торгаши проклятые наверху. Чего вопросы риторические задавать.
Ответить
21 час.
Астон Мартин
а что не так ???🤔
Ответить
11 час.
ИС
Ирина Семенова
Вопрос правильный! Никогда русский человек в нашей стране не жил хорошо! Никогда не чувствовал никакой заботы от так называемого &quot;государства&quot;! От него простому человеку одна обдираловка.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх