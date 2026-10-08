БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Терминатор» — лишь невинное дитя: Восстание машин происходит уже сейчас, и не по злобе, а из жадности корпораций

«Терминатор» — лишь невинное дитя: Восстание машин происходит уже сейчас, и не по злобе, а из жадности корпораций

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