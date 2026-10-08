«Терминатор» — лишь невинное дитя: Восстание машин происходит уже сейчас, и не по злобе, а из жадности корпораций

Нейросеть честно рассказала, кого винить в реальном «Судном дне», и как он может выглядеть Андрей Захарченко Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса Материал комментируют: Нейросеть "Алиса" В последние дни сентября мировые СМИ сообщили, что компания OpenAI отменила намеченный на нынешний октябрь выпуск своей новой модели искусственного интеллекта GPT-6.
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