«Терминатор» — лишь невинное дитя: Восстание машин происходит уже сейчас, и не по злобе, а из жадности корпораций

Нейросеть честно рассказала, кого винить в реальном «Судном дне», и как он может выглядеть Андрей Захарченко Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса Материал комментируют: Нейросеть "Алиса" В последние дни сентября мировые СМИ сообщили, что компания OpenAI отменила намеченный на нынешний октябрь выпуск своей новой модели искусственного интеллекта GPT-6.