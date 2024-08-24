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Какие советы родителям дала педиатр по подготовке ребенка к школе после каникул

Какие советы родителям дала педиатр по подготовке ребенка к школе после каникул

Какие советы родителям дала педиатр по подготовке ребенка к школе после каникул Алёна ЮрьеваНачало учебного года — время значительных перемен, которое требует серьезной подготовки как со стороны детей, так и их родителей.

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