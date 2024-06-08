Глава "Роснефти": спрос на нефть в мире продолжает расти

Развивающиеся страны будут основными драйверами потребления нефти в ближайшие десятилетия — уже к 2030 году рост спроса в этой группе стран совокупно должен обеспечить 95% мирового прироста потребления, полагает главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.