Глава СКР потребовал разобраться в инциденте с погоней ДПС за свердловскими детьми

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня, ФедералПресс. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил СУ СКР по Свердловской области предоставить доклад о происшествии в Новоуральске, где сотрудники ДПС якобы травмировали детей на питбайке при попытке их задержания.
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