Как дети на Алтае становятся закладчиками наркотиков и попадают за решетку

Все больше подростков на Алтае ловят с наркотиками, а суды все чаще дают наказание в виде 8-9 лет лишения свободы 66 несовершеннолетних задержали за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, в Алтайском крае за 11 месяцев 2023 года.
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