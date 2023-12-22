Как дети на Алтае становятся закладчиками наркотиков и попадают за решетку

Все больше подростков на Алтае ловят с наркотиками, а суды все чаще дают наказание в виде 8-9 лет лишения свободы 66 несовершеннолетних задержали за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, в Алтайском крае за 11 месяцев 2023 года.