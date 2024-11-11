Месси оценил поражение в матче с «Атлантой Юнайтед»

Нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал поражение своей команды в матче плей-офф МЛС против «Атланты Юнайтед», завершившемся со счётом 3:2 в пользу гостей на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум».
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