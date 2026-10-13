"Я тебя породил, я тебя и…": Почему дата-центры "Яндекса" оказались беззащитны и при чём тут его бывшие создатели

За четыре дня беспилотники вывели из строя три дата-центра "Яндекса": в рязанском Сасове, в Калуге и во Владимире.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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не знали и не рассчитывали. кто же думает, как террорист?! они тоже вчера додумались-то