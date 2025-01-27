1120 стихийных свалок выявлено в 2024 году в Казахстане

С апреля прошлого года в рамках программы "Таза Қазақстан" МВД на территории республики проводится акция по недопущению складирования твердых бытовых и строительных отходов вне отведенных для этого местах, слива жидких отходов вне полигонов, передает Polisia.
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