Зарубежная пресса

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Когда Россия нападет на Запад?

Когда Россия нападет на Запад?

Daily Express, Великобритания, Алессандра Скотто Ди Сантоло (ALESSANDRA SCOTTO DI SANTOLО) GETTY Договоренность Ангелы Меркель и Джо Байдена по газопроводу из России в Германию вызывает о пасения, что Владимир Путин пойдет в наступление на Европу.

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