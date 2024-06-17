Замок пойдет под снос — что построят на месте дома Пугачевой

Продюсер Андрей Ковалев рассказал, почему Примадонна не может продать жилье. Алла Пугачева LEGION-MEDIAВот уже два года Алла Пугачева никак не избавится от замка в деревне Грязь, который по документам числится собственностью её мужа.
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