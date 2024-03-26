Есть желания, которые возвышают нас и делают счастливыми, а есть те, которые разрушают и делают несчастными.
3 желания, от которых нужно отказаться людям: мудрые цитаты Далай-ламы
Комментарии
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СП
Сергей Петраков
Желание жить вечно - это прежде всего боязнь старости и ухода из жизни: Да нет, это не боязнь старости, как таковой, это боязнь умереть от болезней в муках.
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13 час.
Геннадий Исаков
Советы не для всех. Кто верит в бессмертие души, смерти не боится. Кому плевать на мнения других, никому не угождает. Кто верит, что в прошедшем нет ничего бессмысленного, что там всё правильно, в нем не копается.
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13 час.
z
zhanna
АО ЧЕМ ГОВОРИТ
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1 мин.
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