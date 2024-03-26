3 желания, от которых нужно отказаться людям: мудрые цитаты Далай-ламы

Желание жить вечно - это прежде всего боязнь старости и ухода из жизни: Да нет, это не боязнь старости, как таковой, это боязнь умереть от болезней в муках.

Геннадий Исаков

Советы не для всех. Кто верит в бессмертие души, смерти не боится. Кому плевать на мнения других, никому не угождает. Кто верит, что в прошедшем нет ничего бессмысленного, что там всё правильно, в нем не копается.