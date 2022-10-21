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Чемпионат России по волейболу. 5-й тур. «Факел» сыграет с «Газпром-Югрой», казанский «Зенит» против «Строителя» и другие матчи

С 22 по 24 октября пройдут матчи пятого тура мужского чемпионата России по волейболу. «Факел» сыграет с «Газпром-Югрой», казанский «Зенит» против «Строителя».

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