Екатерина Климова отметила юбилей матери вместе с детьми от Игоря Петренко и Гелы Месхи

Екатерина Климова показала в соцсетях, как отпраздновала 75-летие своей матери Светланы. На кадры с торжества, которое прошло в московском заведении "Родня", попали дети 48-летней актрисы от бывших мужей Игоря Петренко и Гелы Месхи — сын Матвей и дочь Изабелла.