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SPLETNIK

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Екатерина Климова отметила юбилей матери вместе с детьми от Игоря Петренко и Гелы Месхи

Екатерина Климова отметила юбилей матери вместе с детьми от Игоря Петренко и Гелы Месхи

Екатерина Климова показала в соцсетях, как отпраздновала 75-летие своей матери Светланы. На кадры с торжества, которое прошло в московском заведении "Родня", попали дети 48-летней актрисы от бывших мужей Игоря Петренко и Гелы Месхи — сын Матвей и дочь Изабелла.

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