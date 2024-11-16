Будет введен 3% сбор за размещение рекламы в интернете

Поправки в закон «О рекламе», которые будет рассматривать Госдума в ближайшее время, предполагают введение 3% сбора за распространение рекламы в интернете на сетевых ресурсов, суточная аудитория которых превышает 200 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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