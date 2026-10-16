16 октября 1908 года родился Энвер Ходжа. Он более 40 лет правил Албанией по сталинским лекалам, в итоге полностью изолировав страну от всего мира, включая даже СССР.
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