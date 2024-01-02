Рудковская выразила сожаление, что не увидела выступление Костомарова на коньках

Продюсер, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская призналась, что не смогла посетить шоу Ильи Авербуха, в рамках которого чемпион Олимпиады Роман Костомаров впервые вышел на лед в коньках после ампутации.