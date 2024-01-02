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Рудковская выразила сожаление, что не увидела выступление Костомарова на коньках

Рудковская выразила сожаление, что не увидела выступление Костомарова на коньках

Продюсер, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская призналась, что не смогла посетить шоу Ильи Авербуха, в рамках которого чемпион Олимпиады Роман Костомаров впервые вышел на лед в коньках после ампутации.

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