Рудковская выразила сожаление, что не увидела выступление Костомарова на коньках

Продюсер, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская призналась, что не смогла посетить шоу Ильи Авербуха, в рамках которого чемпион Олимпиады Роман Костомаров впервые вышел на лед в коньках после ампутации.
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