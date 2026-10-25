Вашингтон переписал стратегию в отношении Москвы Константин Ольшанский На фото: президент США Дональд Трамп (Фото: im LoScalzo-Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press) Вечернее выступление Дональда Трампа произвело эффект разорвавшейся бомбы в Киеве и Брюсселе.
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