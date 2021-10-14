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«Уральская грязь — 2021» стартовала в эти выходные на аэродроме «Быньги»

В минувшие выходные аэродром «Быньги» по традиции принимал экстремальных гостей. «Уральская грязь-2021» — «OFF ROAD» организованный командой «DRIVE RACING» при поддержке Центра внедорожной подготовки «Точка 4Х4» собрал экипажи со всего региона.

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