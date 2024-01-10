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Пентагон: состояние министра Остина хорошее, о дате выписки пока не сообщалось

Пентагон: состояние министра Остина хорошее, о дате выписки пока не сообщалось

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин находится в больнице в хорошем состоянии. При этом дата выписки еще не известна, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщает РИА Новости.

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