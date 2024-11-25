Приезжий сбил женщину на тротуаре, а потом ногой пнул ее, продолжает работать Москве

Avia.pro - СМИ Москва . Очередной инцидент с иноземным велокурьером «Яндекс Лавки» показал, как можно превратить обычную поездку за продуктами в цирк абсурда, приправленный агрессией, угрозами и полным отсутствием ответственности.
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