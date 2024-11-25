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Приезжий сбил женщину на тротуаре, а потом ногой пнул ее, продолжает работать Москве

Приезжий сбил женщину на тротуаре, а потом ногой пнул ее, продолжает работать Москве

Avia.pro - СМИ Москва . Очередной инцидент с иноземным велокурьером «Яндекс Лавки» показал, как можно превратить обычную поездку за продуктами в цирк абсурда, приправленный агрессией, угрозами и полным отсутствием ответственности.

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Комментарии
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Сергей Иванов
Давно пора!!!
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3 час.
sp
svetlana pustovalova
Сначала надо погнать  Колокольыева с его купленой мигрантами свитой, тогда и родучется  может быть, навести порядок с мигрантской шушерой и запретить мафии-диаспоры
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2 час.
С
Странник
полицаи в москве всегда славились тягой к деньгам маструбеков.  Поэтому вы чего удивляетесь.
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2 час.

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